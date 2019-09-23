ماكرون وميركل وجونسون يحمّلون إيران "المسؤولية" عن هجمات أرامكو

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في بيان مشترك صدر مساء اليوم، الإثنين، إن إيران "مسؤولة" عن الهجوم على أرامكو.

ودعا الزعاء الثلاثة طهران إلى الدخول في مفاوضات حول برنامجها النووي والصاروخي وملفات إقليمية أخرى. وقال زعماء الدول الثلاثة إن الوقت حان بالنسبة لإيران حتى تقبل بإطار عمل لمفاوضت تخص برامجها الصاروخية.

عرض بقايا صواريخ في الرياض حيث تقول السعودية إنها استعملت للهجوم على المنشأة النفطية أرامكو. رويترز

وصدر البيان المشترك بعد لقاء ماكرون وجونسون وميركل خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك.

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