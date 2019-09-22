روحاني: وجود قوات أجنبية في الخليج يؤدي إلى تفاقم "غياب الأمن"

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد، أن وجود قوات أجنبية في الخليج يؤدي إلى تفاقم "غياب الأمن"، وذلك بعد الإعلان عن إرسال تعزيزات أميركية إلى المنطقة.

وقال روحاني في بداية عرض عسكري في طهران إن إيران "ستقدم خطة في الأيام المقبلة في الأمم المتحدة" للتعاون من أجل ضمان أمن "الخليج الفارسي ومضيق هرمز وخليج عمان" بين دول المنطقة.

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