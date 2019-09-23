شاهد: أسطورة القطارات "قطار الشرق السريع" يحط رحاله في محطة ليون الفرنسية

وصل قطار الشرق السريع الأسطوري إلى محطة بيراش بمدينة ليون في فرنسا في إطار أيام التراث الأوروبي، حيث اتخذ هذا القطار التاريخي مكانا له على مدار يومين في المحطة. خلال فترة استغلاله التجاري، شهد قطار الشرق السريع Orient-Express شهرة كبيرة وأصبح أسطورة حقيقية. القطار استقبل العديد من المسافرين المشهورين كماتا هاري وجوزفين بيكر وكذلك ملوكا وملكات، كملك بلغاريا وملك البلجيكيين.

قطار الشرق السريع

القطار كان يربط بين فرنسا واسطنبول خلال القرن التاسع عشر واستمد شهرته من هذه الوجهة. لمعان ملك القطارات أو قطار الملوك كما يسمى زادت بفضل الروائية البريطانية أغاثا كريستي من خلال الرواية الشهيرة "جريمة قطار الشرق" التي صدرت في العام 1934.

قطار الشرق السريع

هذه الرواية صورت إلى فيلم في العام 1974 وقام مخرجه سيدني لوميت بتصوير المشاهد الداخلية في هذا القطار، الذي لا تزال ملامحه الداخلية مميزة.

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قطار الشرق السريع

بدأت مغامرة قطار الشرق السريع في العام 1883 عندما غادر القطار للمرة الأولى باريس لعبور أوروبا في أجواء فاخرة وراحة في السفر لم يسبق له مثيل في ذلك الوقت. وبعد رحلة في القطار ثم الفسفينة وصل الركاب إلى القسطنطينية بعد أكثر من 80 ساعة من السفر.

قطار الشرق السريع

وفي العام 1977 توقف قطار الشرق السريع عن السير على السكك الأوروبية ووزعت قاطراته الفاخرة على العديد من الشركات. وفي العام 2014، قررت شركة السكك الحديدية الفرنسية شراء العديد من قاطراته لتجديدها وتجنب اختفاء أيقونة للشركة العامة للسكك الحديدية الفرنسية.