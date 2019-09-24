منظمة عالمية: درجات الحرارة ستسجل رقما قياسياً في الأعوام الـ5 القادمة

توقع مسؤولون في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ارتفاعا لدرجة الحرارة على الأرض، بنسبة أكثر مما هو عليه الحال الآن، خلال السنوات الخمس المقبلة.

تأتي هذه التوقعات في وقت تستعد فيه الحكومات للاجتماع في نيويورك خلال قمة المناخ، التي تنظمها الأمم المتحدة بناء على التعهدات التي تم التوصل إليها في قمة باريس لأجل المناخ التي انعقدت سنة 2015، والتي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة والتحكم فيها إلى مستوى 1.5 درجة.

وتبنت حوالي 200 دولة الاتفاق، وجعلت هدفها الحد من الاحتباس الحراري، ليكون أقل من درجتين، لأن ارتفاعا لدرجة الحرارة بدرجتين ستؤدي إلى تلاشي 99% من الشعاب المرجانية، وذوبان معظم كتل الجليد في القطب الشمالي.

وقال المسؤول في المنظمة العالمية للرصد الجوي خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في جنيف، عمر بدور، إن العالم متوجه بشكل عام إلى ارتفاع في درجات الحرارة يتراوح بين 1.2 و1.3 درجة مئوية خلال السنوات الخمس المقبلة.

والأرقام الواردة من قبل بدور، إذا ما صدقت، فهي تشير إلى ارتفاع أكبر بكثير من الارتفاع التي شهدته الأعوام الخمس الماضية.

تأتي هذه التعليقات بعد أن نشرت الأمم المتحدة تقريراً الأحد الفائت، يظهر أن الفترة الممتدة بين 2015 و2019 كانت الأكثر ارتفاعا لدرجات الحرارة، مسجلة ارتفاعا بنحو 0.2 درجة مائوية مقارنة بما كان عليه الحال خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2015.

وأظهر التقرير أيضا نسبة قياسية لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وغازات دفيئة أخرى في الجو سجل وجودها خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت نسبة ثاني أوكسيد الكربون أكثر من 20% مقارنة بالسنوات الخمس التي سبقت تلك المرحلة، ويعني تأخر العالم في مواجهة انبعاثات الغازات في الجو أن الكميات المنتشرة اليوم، يمكن أن تؤثر في درجات الحرارة بعد 20 سنة.

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