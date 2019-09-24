غوغل تنتصر على فرنسا في معركة "الحق في النسيان"

قالت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، بأن شركة غوغل ليست مضطرة لإزالة بيانات شخصية حساسة بعد أن بتت في الصراع بين الشركة الأمريكية ومنظمي الخصوصية الفرنسيين.

وكانت الوكالة الفرنسية للرقابة (سي أن أي ال) قد فرضت عقوبة مالية قدرها 100 ألف يورو عام 2016 على غوغل بسبب رفضها حذف معلومات حساسة من نتائج محرك البحث على الإنترنت تحت طلب ما يسمى "الحق في النسيان".

وأضافت المحكمة بأن الحق في حماية البيانات الشخصية ليس حقا مطلقا، بل يجب النظر بدوره في المجتمع وعدم تناقضه مع الحقوق الأساسية الأخرى. وأشارت المحكمة بأن هناك ضرورة في إيجاد توازن بين الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية من جهة وحرية الحصول على المعلومات لمستخدمي الإنترنت من الجهة الأخرى.

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