لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

فرنسا

غوغل تنتصر على فرنسا في معركة "الحق في النسيان"

 محادثة
بقلم:  Reem Abd Ulhamid Bonvoisin 
محرك بحث غوغل- أرشيف رويترز
محرك بحث غوغل- أرشيف رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

قالت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، بأن شركة غوغل ليست مضطرة لإزالة بيانات شخصية حساسة بعد أن بتت في الصراع بين الشركة الأمريكية ومنظمي الخصوصية الفرنسيين.

وكانت الوكالة الفرنسية للرقابة (سي أن أي ال) قد فرضت عقوبة مالية قدرها 100 ألف يورو عام 2016 على غوغل بسبب رفضها حذف معلومات حساسة من نتائج محرك البحث على الإنترنت تحت طلب ما يسمى "الحق في النسيان".

وأضافت المحكمة بأن الحق في حماية البيانات الشخصية ليس حقا مطلقا، بل يجب النظر بدوره في المجتمع وعدم تناقضه مع الحقوق الأساسية الأخرى. وأشارت المحكمة بأن هناك ضرورة في إيجاد توازن بين الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية من جهة وحرية الحصول على المعلومات لمستخدمي الإنترنت من الجهة الأخرى.

للمزيد على يورونيوز:

العالم يبدأ مظاهرات مكافحة التغير المناخي.. غوغل وفيسبوك وأمازون تسمح لموظفيها بالمشاركة

"غوغل إيرث" يعثر على جثة رجل خرج ولم يعد منذ 22 عاماً

رغم مرور ستة أشهر ... فيديو مذبحة المسجدين لا يزال متاحا على فيسبوك