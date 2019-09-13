"غوغل إيرث" يعثر على جثة رجل خرج ولم يعد منذ 22 عاماً

منذ أكثر من عقدين اختفى الشاب الأمريكي ويليام إيرل مولت، فالشاب الذي كان عائدا من سهرته، بعد أن أمضى ليلته في ملهى في لانتانا بولاية فلوريدا الأمريكية، بتاريخ 7 نوفمبر من العام 1997، خرج ولم يعد.

وعادت الحادثة إلى الظهور مرة أخرى بعد أن تم العثور على بقايا ورفات الرجل، البالغ من العمر 40 عاما، عن طريق الصدفة البحتة بعد اكتشاف سيارته المغمورة في بركة بواسطة خرائط غوغل.

بدأت الشرطة قبل عقود عملية البحث والتحري عن رجل مفقود، إلا أنها وبعد أن تكللت جميع محاولاتها بالفشل، وتبعثرت جميع الخيوط التي من الممكن أن تساعد في العثور عليه، نحّت القضية جانباً وبقي مصير الرجل مجهولا.

ويكتشف أحد السكان يوم 28 آب/أغسطس، السيارة في بركة في حي "غراند آيلز" في مدينة ويلنغتون بولاية فلوريدا، عندما كان يتفقد الحي مستخدما غوغل إيرث، وفقًا لمشروع تشارلي، الذي يعرض حالات الأشخاص المفقودين التي لم يتم حلها في الولايات المتحدة.

واتصل الساكن باري فاي بالمالك الحالي للمنزل، الذي قام بدوره بتصوير الموقع بواسطة طائرة درون مسيرة، ليتم التأكد من وجود سيارة بيضاء اللون على حافة بركة خلف منزله.

وقال مشروع تشارلي في بيان له، إنه "من المثير للدهشة أن السيارة كانت ظاهرة بوضوح في صورة تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية لبرنامج خرائط غوغل للمنطقة منذ عام 2007، لكن يبدو أن أحدا لم يلاحظ وجودها حتى هذا العام 2019".

للمزيد على يورونيوز:

مجددا.. "غوغل مابس" تضلل النساء الراغبات بالإجهاض في الولايات المتحدة

شاهد: أمريكي يحبس سنجاباً ويعطيه عقاراً محظوراً ليحوله لحيوان متوحش

تابعونا عبر الواتساب والفيسبوك: