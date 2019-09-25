المؤبد لمصري اختطف طائرة مستخدما حزاما ناسفا مزيفا

قضت محكمة جنايات اسكندرية يوم الثلاثاء بالسجن المؤبد على رجل مصري خطف طائرة من مطار برج العرب وتوجه بها إلى قبرص في 2016 مستخدما حزاما ناسفا مزيفا.

وذكر مصدر قضائي أن الاتهامات شملت استخدام الترويع والتهديد للسيطرة على طائرة وخطف ركابها من أجل غرض إرهابي.

ولسيف الدين مصطفى الحق في الاستئناف خلال 60 يوما.

وكان مصطفى سيطر في مارس آذار 2016 على رحلة داخلية من الإسكندرية إلى القاهرة وعلى متنها 72 راكبا فضلا عن الطاقم وأمر قائدها بالهبوط في مطار لارانكا القبرصي.

وذكرت وزارة الطيران أنه تم فقدان الاتصال بالطائرة التي تحمل رقم رحلة 181 طيران داخلي، بعد فترة وجيزة من إقلاعها في طريقها لمطار القاهرة.

وسيطر مصطفى على الطائرة بأن أشهر لمضيفيها ما بدا أنه حزام محشو بأسلاك بلاستيكية وجهاز تحكم عن بعد. ثم طلب إطلاق سراح السجينات المحتجزات في مصر وأن يتصل بزوجته القبرصية السابقة.

واستسلم للسلطات القبرصية بعد نحو ست ساعات من الهبوط، عقب إفراجه تدريجيا عن جميع الركاب والطاقم سالمين.

واعترف مصطفى بعد ذلك للسلطات القبرصية بأنه أقدم على فعلته بهدف لم الشمل مع أسرته وزوجتة القبرصية بعد 24 عاما من الغياب

وسلمته السلطات القبرصية للقاهرة بعد أن أجازت محكمة تسليمه.

وكانت محاكم قبرصية نظرت منذ 2016 طعونا على تسليم الرجل البالغ من العمر 61 عاما إلى القاهرة، لكنها رفضت دفوعه بأنه لن يحصل على محاكمة عادلة في مصر.

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