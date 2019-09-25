محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأميركي يناقشان ترتيبات إرسال قوات أميركية للمملكة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، وتناقشا في ترتيبات إرسال الولايات المتحدة قوات عسكرية "دفاعية" إلى المملكة.

ونقلت الوكالة عن إسبر تأكيده على أنه لا بدّ من كبح سياسة إيران العدائية في المنطقة، شاكراً المملكة على انضمامها إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية.

وبحسب المصدر نفسه، أكد ولي العهد لإسبر أن الهجوم التخريبي الذي تعرضت له السعودية يعد تصعيداً خطيراً تجاه العالم بأسره، ويتطلب وقفة حازمة حفظاً للسلم والأمن الدوليين.