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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تستخدم أجهزة طرد مركزي متطورة

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بقلم:  Euronews 
راية الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام مقرّها في فيينا
راية الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام مقرّها في فيينا -
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REUTERS/Leonhard Foeger
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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم، الخميس، إن إيران تنتهك الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الكبرى في عام 2015 إذ تستخدم أجهزة طرد مركزي متطورة لتخصيب اليورانيوم.

وأضافت الوكالة التابعة للأم المتحدة في بيان أن "إيران تخطط لتركيب أجهزة طرد جديدة، إضافية، تفوق من حيث العدد ما تمّ الإعلان عنه سابقاً".

وكانت الوكالة قد أكدت يوم أمس أن الأجهزة التي قامت طهران بتركيبها هي جاهزة لاستقبال - أو استقبلت سابقاً - كميات من اليورانيوم المُخصّب، بحسب ما أفادتنا به وكالة رويترز للأنباء.

وخلص بيان الوكالة إلى أن إيران تخرق عبر نشاطاتها الأخيرة بنداً أساسياً من الاتفاقية النووي التي تمّ التوقيع عليها مع القوى العظمى في 2015. وتقول طهران إن إجراءاتها تأتي كرد على العقوبات الأميركية.