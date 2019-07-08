ماهو الوقت اللازم كي تصنّع إيران قنبلة نووية بعد إعلانها تجاوز حد تخصيب اليورانيوم ؟

ألقت إيران الأحد حجرا إضافيا في مياه متقلبة أصلا بإعلانها أنها ستنتهك بنود الاتفاق المبرم عام 2015 بينها ودول الخمس زائد واحد حيث قالت إنها ستزيد تخصيب اليورانيوم بأكثر من الحد المسموح به في الاتفاقية المذكورة.

وكان من أهم شروط الاتفاق النووي المبرم بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين أن تقبل طهران قيودا صارمة على برنامجها النووي مقابل رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية قبل إنسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية في مايو 2018.

ويمنع الاتفاق إيران من تخصيب اليورانيوم إلى أكثر 3.67 في المائة ، وهو المستوى اللازم لتشغيل مفاعل للطاقة النووية بينما هناك حاجة إلى مستوى أعلى من التخصيب لمفاعلات الأبحاث ، حوالي 12 إلى 19.75 في المئة.

وعادة ما يتطلب إنتاج الأسلحة النووية تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المئة. ويقول الخبراء إن الانتقال من ثلاثة في المائة إلى 20 في المائة يمثل تحديًا تقنيًا كبيرًا ، ولكن بمجرد التغلب على هذه العقبة ، فإنها تشكل خطوة سريعة نسبيًا للانتقال من 20 في المائة إلى مستوى تصنيع السلاح النووي.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال إن حكومته لن تلتزم ابتداءً من الأحد ، بالحد الأقصى لمستوى التخصيب ، قائلاً إن معدل التخصيب سيكون "بقدر ما نريده".

وقال علي أكبر ولايتي ، مستشار المرشد الأعلى ، إن إيران تعتزم زيادة التخصيب دون تحديد أي معدل ، لكنه أشار إلى مستوى 5 في المئة قال إنه ضروري لإنتاج الكهرباء في محطة بوشهر للطاقة النووية.

قبل التفاوض على الإتفاق النووي ، سعت الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية إلى فرض عقوبات على إيران بعد أن بدأت طهران تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20 في المئة في عام 2010.

وقال الخبراء إن الأمر قد يستغرق عاما أو أكثر لإيران لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع سلاح. لكن يمكن تقصير هذا الجدول الزمني إذا اختارت إيران انتهاك بنود الاتفاق بشأن عدد ونوعية أجهزة الطرد المركزي التابعة لها. (بعد أن أجبر الاتفاق على التخلي عن ثلثي أجهزة الطرد المركزي التي لديها. لكن مفتشي الأمم المتحدة، الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المواقع النووية بموجب اتفاق عام 2015 ، من شبه المؤكد أن يلاحظوا أي محاولة لتوسيع إمدادات البلاد من أجهزة الطرد المركزي.

قبل التوصل إلى اتفاق عام 2015 ، كان الخبراء قد قدّروا أن إيران كانت على بعد ثلاثة أشهر من امتلاكها ما يكفي من المواد الإنشطارية لصنع قنبلة ذرية. بموجب الاتفاق ، تقول الحكومات الغربية إن إيران تبعد نحو عام.

كما منعت الصفقة إيران من الاحتفاظ بمخزون يزيد عن 300 كيلوغرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب. لكن طهران أعلنت يوم الاثنين ، وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، أنها تجاوزت الحد المسموح به للمخزون.

سوف يتطلب الأمر كمية من اليورانيوم أكبر بكثير، أي حوالي 1500 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67٪ ، لصنع لب سلاح نووي واحد.

قبل توقيع الاتفاق النووي لعام 2015، كان لدى إيران أكثر من 10000 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب. ولكن كان مطلوبا من الحكومة شحن 98 في المئة من المواد خارج البلاد.

بعد إنتاج كمية كافية من اليورانيوم لصنع قنبلة، فإن إيران ستحتاج بعد ذلك إلى تحويل اليورانيوم من الغاز إلى المعدن. كما ستكون بحاجة إلى تشكيل وتصغير المواد لتثبيتها على صاروخ باليستي. ويقول الخبراء إن هذه المهمة قد تستغرق من بضعة أشهر إلى سنة.

يقول وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن بلاده لم تنتهك الإتفاق بتجاوز الحد الأقصى للمخزونات، مستشهداً ببنود الاتفاق الذي يسمح لطهران بالتوقف عن تنفيذ الاتفاق إذا لم تلتزم أطراف أخرى بكافة بنوده. وقد أجاب ظريف بأن إيران ستكون مستعدة لتعديل مسارها إذا "التزمت الحكومات الأوروبية بتعهداتها" بموجب الاتفاق.

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