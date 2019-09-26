السراج يندد بتدخل الإمارات ومصر وفرنسا في شؤون ليبيا

ندّد فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، من على منبر الأمم المتحدة الأربعاء "بتدخّل" دول أجنبية في ليبيا، متهّماً خصمه المشير خليفة حفتر بأنّه "مجرم متعطّش للدماء".

وأعرب السراج في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أسفه من تدخل دول أجنبية في شؤون ليبيا، مسمّياً كلّاً من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا ومصر.

وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني "نأسف لاستمرار دول أخرى في تدخلها المباشر في شؤوننا ودعم العدوان مثلما حدث مؤخرا من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بالسماح بان تكون أراضيها منصة إعلامية للمعتدي وقياداته ليشن منها خطاب الكراهية والتحريض لسفك دماء الليبيين"

وأضاف السراج "إضافة للعثور على صواريخ جافلين التابعة لفرنسا بعد تحرير مدينة غريان مركز قيادات عمليات المعتدي".

وتابع "كما نستغرب إصرار بعض الدول وبالأخص الجارة مصر التدخل في شؤوننا وإعطاء الليبيين دروسا في أسس الديمقراطية والدول المدنية والاقتصاد وكيفية توزيع الثروات إننا نستنكر هذه التصرفات الداعمة لمجرم الحرب."

وتعد مصر والإمارات داعمتان لخليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) الذي يحاول انتزاع السيطرة على طرابلس من قوات متحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا. وتساند تركيا وقطر حكومة طرابلس.

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