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سوريا

شاهد: صور من داخل القاعدة الجوية العسكرية الروسية في حميميم بسوريا

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بقلم:   يورونيوز مع أ ب
شاهد: صور من داخل القاعدة الجوية العسكرية الروسية في حميميم بسوريا
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سمحت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس بنقل المراسلين إلى قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية السورية لعرض جزء من تدريبات قواتها العسكرية وعدد من الطائرات والتي كان من بينها طائرات من طراز SU-35.

وحضرت وسائل الغعلام المدعوة في حميميم تدريباً للقوات الروسية، بالإضافة إلى تجهيز الطائرات قبل عملية الإقلاع وبعدها. كما عرضت وزارة الدفاع على المراسلين صواريخ روسية من طراز كورفيت إضافة لعمليات تقوم بها فرق البحرية الروسية من الغواصيين في ميناء طرطوس.

وبعدما تم الإعلان سابقاً من قبل وزارة الدفاع الروسية عن توسيع قاعدة حميميم الجوية. تخطط البحرية الروسية الشهر المقبل لتوسيع المنشأة البحرية في طرطوس واستحداث مركز صيانة فيها الأمر الذي من شأنه تعزيز قوة وقدرة القاعدة الجوية القريبة منها، حسب تصريحات الوزارة.

وتعتبر طرطوس أحد أهم المرافئ البحرية التي تشرف على البحر المتوسط. فيما تقع قاعدة حميميم الجوية بمدينة اللاذقية البحرية غربي سوريا، وتعد بمثابة المحور الرئيسي للعمليات الروسية في سوريا.

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