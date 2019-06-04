شاهد.. عملية اختبار روسية لصاروخ مضاد للصواريخ البالستية

نشرت وزارة الدفاع الروسية يوم 4 حزيران مقطع فيديو، لعملية اختبار ناجحة لصاروخ جديد، مضاد للصواريخ البالستية، من حقل تجارب "ساري شاغان" في كازاخستان.

وبحسب بيان للوزارة فإن هذا الصاروخ هو جزء من نظام دفاع صاروخي بالستي، تم نقله إلى كازاخستان لتجريبه على متن شاحنة من طراز "كاماز"، ليتم تثبيته على منصة إطلاق.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

العراق: الحكم بالإعدام على فرنسيين اثنين آخرين بتهمة الانتماء لداعش

إصابة أندونيسي بجروح بالغة حاول تفجير نفسه قبل العيد

إردوغان يؤكد إلتزام تركيا بصفقة منظومة إس-400 الدفاعية مع روسيا