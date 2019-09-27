إردوغان يتعهد بمواصلة شراء النفط والغاز من إيران

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تصريحات نشرت الجمعة بأن تستمر أنقرة في شراء النفط والغاز الطبيعي من إيران رغم العقوبات الأميركية على الجمهورية الإسلامية.

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات مشددة على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وتوعدت بخفض مبيعات طهران من الطاقة إلى الصفر.

وقال أردوغان للصحافيين الأتراك قبل مغادرته نيويورك حيث كان يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، "من المستحيل بالنسبة لنا إلغاء العلاقات مع إيران فيما يتعلق بالنفط والغاز الطبيعي. سنواصل شراء الغاز الطبيعي من هناك".

على الرغم من هذا التعهد، أقر أردوغان بأن تركيا واجهت صعوبة في شراء النفط لأن القطاع الخاص "انسحب بسبب تهديدات الولايات المتحدة"، وفقا لما أوردته قناة "إن تي في" التركية.

وقال "لكن فيما يتعلق بهذه القضية بشكل خاص والعديد من القضايا الأخرى، سنواصل علاقاتنا مع إيران"، مضيفا أن أنقرة لا تزال تسعى إلى زيادة حجم التجارة مع طهران.

وانتقد الرئيس التركي في السابق العقوبات على إيران، مؤكداً أنها لم تكن مجدية.

وتعمل تركيا وإيران بشكل وثيق مع روسيا لحل النزاع المستمر منذ ثماني سنوات في سوريا على الرغم من مواقفهما المتباينة منه.

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