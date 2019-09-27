فيديو: بلجيكا تستقبل أول بطريق إمبراطوري ذكر يولد فيها منذ ثلاث سنوات

ذكرت جمعية علم الحيوان الملكية في أنتويرب البلجيكية يوم الخميس 26 أيلول/ سبتمبر، أن فرخاً من طيور البطريق الإمبراطور (أحد أطول وأثقل أنواع البطاريق الباقية على وجه الأرض) فقس نهاية الأسبوع الماضي.

وأطلق عليه اسم "أوربان"، وهو أول ذكر يولد هناك منذ ثلاث سنوات. على الرغم من أن أوربان كان قادرا على ثقب فتحة كبيرة في قشر بيضته، إلا أن موظفي حديقة الحيوان قاموا بمساعدته ووضعه في حاضنة ليجف ويستريح بعد المجهود.

يذكر أنه تم تصنيف طيور البطريق الإمبراطور على أنها "مهددة" حيث يوجد 60000 منها حول العالم، وفقا للصندوق العالمي للحياة البرية (WWF). وهي تشكل مكونا مهما للنظم الإيكولوجية، حيث تنظم أعداد الحبار والأسماك الصغيرة وتشكل مصدرا للغذاء للحيوانات المفترسة الكبيرة مثل فقمة النمر وأسماك القرش.

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