الشرطة الصينية تقبض على مطلوب في كهف بعد ملاحقة دامت 17 عاماً

ألقت الشرطة الصينية القبض على سجين فرّ قبل 17 عاماً وتوارى عن الأنظار إلى أن اكتشفت موقعه مؤخراً طائرات بدون طيار في أحد الكهوف الجبلية جنوب غرب البلاد.

وكان سونغ جيانغ البالغ من العمر 63 عاما حكم عليه بالسجن بعد إدانته بالاتجار بالنساء والأطفال، لكنّه في العام 2002 تمكّن من الفرار من السجن، وعاش منذ ذلك الحين داخل كهف صغير منعزل في منطقة لا يصلها بشر.

وفي شهر أيلول/سبتمبر الجاري، تلقّت شرطة يونغشان معلومات قادتهم إلى منطقة جبلية تقع بالقرب من مسقط رأسه في مقاطعة يونان جنوب غرب البلاد.

وشنّت الشرطة حملة تفتيش في تلك المنطقة، لكّنها لم تعثر على جيانغ، فقامت السلطات بإرسال طائرات بدون طيار لمساعدة الشرطة في العثور على السجين الفار، وبالفعل تمكّنت تلك الطائرات من رصد موقع جيانغ، من خلال مسطحات صلبة زرقاء اللون كان مثبتة عند منحدر حاد، حيث كان هناك أيضاً آثار قمامة منزلية، فتوجّهت عناصر الشرطة إلى المكان سيراً على الأقدام وعثرت على السجين الهارب في الكهف الصغير الذي كان توارى بداخله لسنوات طويلة.

وفقا لمصادر الشرطة؛ فقد كان الرجل يعيش في عزلة لمدّة طويلة بحيث كان من الصعب عليه التواصل مع الضباط..

وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن سونغ استخدم الزجاجات البلاستيكية للحصول على مياه الشرب من النهر، كما استخدم فروع الأشجار لإشعال النار، مضيفة أنّه تمّ إعادة سونغ إلى السجن.