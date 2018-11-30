شاهد: فرار 87 سجينا في أندونيسيا والجيش يلاحقهم

انضم أفراد من الجيش والشرطة الإندونيسيين اليوم الجمعة إلى عملية ملاحقة 87 سجينا فروا من سجن في إقليم أتشيه بغرب البلاد.

وقالت سري بوجوه بودي أوتامي مديرة سجون إندونيسيا إن 113 سجينا هربوا من سجن لامبارو في باندا أتشيه يوم الخميس ألقوا زجاجات مياه مليئة بالفلفل الحار على الحراس واستخدموا قضبانا حديدية لتحطيم النوافذ.

وذكرت أن سلطات السجن سرعان ما أمسكت بستة وعشرين سجينا بينما لا يزال 87 طلقاء.

وقالت للصحفيين "لا نزال نلاحق الهاربين مع الشرطة والجيش".

وتشيع حوادث الهروب من السجن وأعمال الشغب في السجون الإندونيسية التي يعاني الكثير منها من التكدس ونقص التمويل.

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