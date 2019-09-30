إعادة فتح معبر القائم-البوكمال بين العراق وسوريا بعدما أغلقه داعش 4 سنوات

أعادت السلطات العراقية والسورية، الاثنين، فتح معبر القائم-البوكمال الحدودي بين البلدين للتجارة والأفراد، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس في المكان، بعد أربع سنوات من إغلاقه بسبب سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

ووافق رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على إعادة فتح معبر القائم مع سوريا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "إنا" ، في علامة على التطبيع بين بغداد وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وعبرت الإثنين أولى الشاحنات من هذا المنفذ الواقع تحت سيطرة سلطات دمشق والسلطات الفدرالية العراقية إضافة إلى معبر الوليد المدمّر، إذ أن المعابر الأخرى على طول الحدود تقع ضمن مناطق سيطرة الأكراد، الذي يتمتعون بحكم ذاتي في العراق وإدارة ذاتية معلنة في سوريا.

واستولى تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014 على مساحات شاسعة من الأراضي في كل من العراق وسوريا، معلناً الخلافة في كلا البلدين.

وأعلن العراق انتصاره على داعش في عام 2017، فيما فقد التنظيم آخر أراضيه في سوريا في وقت سابق من هذا العام.