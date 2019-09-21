شاهد: الجيش العراقي يمشط ظاهر صحراء الأنبار وباطنها بحثا عن مخابئ داعش

نفذت وحدات الجيش العراقي الجمعة عملية عسكرية واسعة للبحث عن مخابئ تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية (داعش) في صحراء الأنبار. وعثر قوات العراقية على عدة مخابئ تحت الأرض في الصحراء تحتوي على أسلحة ومعدات مختلفة. وقال متحدث بإسم الجيش العراقي إن عناصر التنظيم المسلح استخدم البعض من المخابئ للتخزين والنوم.

وتندرج هذه العملية ضمن المرحلة الخامسة من العملية العسكرية المناهضة لتنظيم داعش والمعروفة بإسم "إرادة النصر" والتي تم الإعلان عنها لأول مرة في 7 يوليو/تموز الماضي. وشملت هذه العملية العسكرية الواسعو مناطق ديالا وبغداد والأنبار.

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من جهته أعلنت قوات الحشد الشعبي العثور على أسلحة وعتاد ومتفجرات لتنظيم داعش غرب محافظة الأنبار. وقال الحشد في بيان له "عثرت قوة مشتركة من حشد محافظة الأنبار والجيش والمخابرات على مخابئ لتنظيم داعش تحتوي على أسلحة ومعدات وعدد من الصواريخ وعبوات ناسفة في منطقة الوزية".

وعلى الرغم من إعلان العراق النصر ضد داعش في يوليو/ تموز 2017، فقد استمر التنظيم في تنفيذ هجمات قاتلة في البلاد.