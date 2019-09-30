ألقى البابا فرانسيس كلمة له بساحة القديس بطرس في الفاتيكان خلال مراسم قدّاس خاص وبحضورالآلاف أغلبهم من المهاجرين بمناسبة اليوم العالمي للاجئين والمهاجرين، كما أسدل الستار عن نصب تذكاريّ للتذكير بمعاناتهم.

وتمحورت كلمة البابا حول المعاناة التي يعيشها المهاجرون بعد وصولهم إلى بر الأمان قائلاً: "إنه لا يمكننا أن نتجاهل مأساة الأشكال القديمة والجديدة للفقر والإنعزال والإزدراء والتمييز التي يعاني منها المهاجرون". و أضاف:"لا يمكننا أن نظل غير مكترثين وقلوبنا ساكنة أمام معاناة الكثير من الأبرياء.. فيجب ألا نفشل في الإستجابة".

هذا ولفت البابا إلى خطورة التجارة بالأسلحة التي تغذي الحروب وتسبب هذه المآسي، مشيراً إلى أن البلدان التي تنتجها وتبيعها هي غالباً من ترفض استقبال اللاجئين الذين يعتبرون نتاج ما صنّعته هذه الدول.

ويقول: "أشعر بأنني قريب من معاناة وآمال الشعب الكاميروني المحبوب. أدعو الجميع إلى الصلاة حتى يكون الحوار مثمراً ويؤدي إلى حلول سلام صحيحة ودائمة، من أجل الجميع".

ويذكر أن والدا البابا الأرجنتيني فرانسيس والبالغ من العمر 82 عاماً كانا من بين المهاجرين من إيطاليا ويعتبر من أكثر الداعمين لحقوق اللاجئين في الوقت الذى يشهد فيه العالم صعوداً لأحزاب اليمين الشعبوية المناهضة لهم في بلدان أوروبية مختلفة حسب ما صرح به البابا في كلمته.

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