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شاهد: احتفال على متن سفينة أنقذت مهاجرين وتلقت إذنا بالتوجه إلى جزيرة إيطالية

غمرت الفرحة نفوس مهاجرين أنقذتهم من الغرق سفينة خيرية، عندما تلقت السفينة التي تحمل العلم النرويجي إذنا بالإبحار نحو جزيرة لمبيدوزا الإيطالية. وكانت السفينة تقدمت بالطلب منذ أيام للرسو بسلام في أحد الموانئ، وتسهر على قيادتها منظمتان إنسانيتان هما "أطباء بلا حدود" و"أس أو أس المتوسط"، أما عدد المهاجرين على متنها فيبلغ 82 مهاجرا، خمسون منهم أنقذوا يوم 8 أيلول سبتمبر، عندما كانوا يصارعون من أجل الحياة على متن زورق مطاطي بعد انطلاقهم من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا بمساعدة مهربين، أما البقية فقد أنقذوا في اليوم الموالي.

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