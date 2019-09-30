صور "سيلفي" أمام نعش جاك شيراك تثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

توافد الألآف من الفرنسيين الأحد على مجمع "أنفاليد Invalides" العسكري بباريس لإلقاء النظرة الأخيرة على نعش الرئيس الأسبق جاك شيراك الذي توفي الخميس الماضي عن عمر ناهز 86 عام. وقام البعض من المشاركيين في هذا التكريم الشعبي بإلتقاط صورا شخصية أمام النعش ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اعتبر البعض هذه التصرفات غير اللائقة فيما وصفها البعض الآخر بغير المحترمة.

وكتب أحد رواد موقع تويتر "ماذا ستكتب كعنوان؟ أنا أمام نعش شيراك".

-Et tu vas mettre quoi comme légende?

-Moi, devant le cercueil de Chirac.

-Ben moi, je te promets que quand ce sera ton tour, c'est ton cercueil que je prendrai en photo.

-Pourquoi pas un selfie?

-Juste pour m'assurer que ta connerie sera définitivement en boite.#Invalidespic.twitter.com/EREeSy6aTG — LaMereSup (@LaMere_Sup) September 29, 2019

وغرد آخر بقوله "ليس لدي كلمات، أنت لا تخجل من أي شيء؟". وتم التعليق على هذه المشاهد على نطاق واسع، وفي أغلب الأحيان لإدانة الموقف الذي يعتبر غير مناسب. وكتب مغرد آخر "من العار أن نرى مثل هذه الصورة. يجب أن تكون هذه اللحظة لحظة تأمل. ليست فرصة لأخذ صورة شخصية".

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C’est une honte de voir une telle image. Cet instant, doit être un instant de recueillement. Pas une occasion pour un faire un selfie. 🤬🤬#Chirac#Invalides#JacquesChiracpic.twitter.com/KQl9lcs7XR — Damien Maksymowycz (@DamienReims) September 29, 2019

وكتب مارك "تنتظر 6 ساعات للوصول إلى التابوت من أجل أخذ صورة شخصية، هل يعتبر هذا تكريما؟ مجتمعنا، مريض فعلا".