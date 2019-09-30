بعد أن أعلن الديوان المغربي في بيان أصدره يوم أمس الأحد، أن الملك المغربي تعرض لوعكة صحية تجبره الراحة لبضعة أيام، ما يمنعه من السفر إلى فرنسا وحضور المراسم الرسمية لجنازة الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك الذي وافته المنية الأسبوع الماضي عن 86 عاما.

ترأس المولاي الحسن البالغ من العمر 16 عامًا وفد بلاده إلى فرنسا لتقديم التعازي في وفاة الرئيس الأسبق. وتوجه ولي العد المغربي إلى كنيسة سان سولبيس في باريس من أجل تقديم التعازي لأسرة وأقارب شيراك، ووقف جنبا إلى جانب العديد من الشخصيات الأجنبية ورؤساء وقادة العالم.

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