فنلندا: مقتل شخص وإصابة 10 آخرين في "هجوم" أمام معهد تعليمي شرق البلاد

قتل شخصٌ وأصيب تسعةٌ آخرون، اثنان منهم إصابتها خطرة، اليوم الثلاثاء، خلال أعمال عنف شهدها مركز تجاري شرق فنلندا، وفق ما أعلنت المصادر الأمنية المحلية.

وذكرت الشرطة الفنلندية في حسابتها على "تويتر" أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في أحداث عنف وقعت في مركز تجاري في مدينة كوبيو شرق البلاد، وما لبثت أن نشرت تغريدة ثانية قالت فيها إن شخصاً فارق الحياة وإن عدد المصابين ارتفع إلى عشرة، اثنان منهم حالتهما حرجة.

وكانت الشرطة قالت في البداية إن الحادث وقع داخل معهد مهني، ثم أوضحت لاحقاً أنه حدث بالقرب من مبنى المعهد.

وأضافت الشرطة أن الضباط استخدموا الأسلحة النارية أثناء محاولتهم تطويق الحادث، كما قاموا بتوقيف أحد الأشخاص، موضحة أن الحادث وقع بالقرب من معهد سافو المهني الموجودة داخل مركز هيرمان للتسوق.

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