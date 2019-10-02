الشرطة تداهم مكاتب عليا في الكرسي الرسولي بالفاتيكان خلال التحقيق بمخالفات مالية

داهمت شرطة الفاتيكان مكاتب وزارة خارجية الكرسي الرسولي وهيئة المعلومات المالية التابعة لها، وصادرت وثائق وأجهزة الكترونية، وذلك في إطار تحقيق بشبهات تتعلق بمخالفات مالية.

وأوضح بيان للفاتيكان، صدر يوم أمس الثلاثاء، أن عملية المداهمة جاءت في إطار التحقيقات الجارية بشأن دعوى كان رفعها بنك الفاتيكان ومكتب المراجع العام للحسابات، الصيف الماضي، وتتعلق "بالمعاملات المالية".

وأعرب مصدر بارز في دولة الفاتيكان عن اعتقاده بأن الدعوى التي رفعها البنك ومكتب المراجع العام للحسابات، لها علاقة بمعاملات عقارية.

وتعد وزارة خارجية الكرسي الرسولي، أقوى دائرة في الفاتيكان، وتمثّل المركز العصبي للإدارة والدبلوماسية، كما تعدّ القلب الإداري للكنيسة الكاثوليكية في جميع أنحاء العالم.

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