لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

مكتب بروكسل

الشرطة تداهم مكاتب عليا في الكرسي الرسولي بالفاتيكان خلال التحقيق بمخالفات مالية

 محادثة
بقلم:  Hassan Refaei 
الشرطة تداهم مكاتب عليا في الكرسي الرسولي بالفاتيكان خلال التحقيق بمخالفات مالية
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

داهمت شرطة الفاتيكان مكاتب وزارة خارجية الكرسي الرسولي وهيئة المعلومات المالية التابعة لها، وصادرت وثائق وأجهزة الكترونية، وذلك في إطار تحقيق بشبهات تتعلق بمخالفات مالية.

وأوضح بيان للفاتيكان، صدر يوم أمس الثلاثاء، أن عملية المداهمة جاءت في إطار التحقيقات الجارية بشأن دعوى كان رفعها بنك الفاتيكان ومكتب المراجع العام للحسابات، الصيف الماضي، وتتعلق "بالمعاملات المالية".

وأعرب مصدر بارز في دولة الفاتيكان عن اعتقاده بأن الدعوى التي رفعها البنك ومكتب المراجع العام للحسابات، لها علاقة بمعاملات عقارية.

وتعد وزارة خارجية الكرسي الرسولي، أقوى دائرة في الفاتيكان، وتمثّل المركز العصبي للإدارة والدبلوماسية، كما تعدّ القلب الإداري للكنيسة الكاثوليكية في جميع أنحاء العالم.

للمزيد في "يورونيوز"

المصادر الإضافية • رويترز