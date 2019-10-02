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الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: ما يحدث ليس عملية عزل بل انقلاب للاستيلاء على سلطة الشعب الأميركي

 محادثة
بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
ترامب: ما يحدث ليس عملية عزل بل انقلاب للاستيلاء على سلطة الشعب الأميركي
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صعّد الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" مساء الثلاثاء من حدّة هجومه بخصوص التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، معتبراً إيّاه "انقلاباً".

وقال ترامب في تغريدتين على تويتر "لقد توصّلت إلى استنتاج مفاده أنّ ما يحدث ليس عزلاً، بل هو انقلاب هدفه الاستيلاء على سلطة الناس وتصويتهم وحرياتهم، وعلى التعديل الثاني للدستور وعلى الدين والجيش والجدار الحدودي وعلى حقوقهم التي وهبها إياهم الله كمواطنين للولايات المتحدة الأميركية!".

ويشن "ترامب" هجوماً واسع النطاق في كل الاتجاهات، بعد مضي الديمقراطيين في مجلس النواب قدما في التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس البالغ 73 عاما بتهمة استغلال السلطة.

وكان عميل في الاستخبارات قد تقدّم بشكوى بشأن مكالمة هاتفية جرت في 25 تموز/يوليو بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي".

ودفعت هذه الشكوى بالديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 أيلول/سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته، وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.

وخلال المكالمة الهاتفية طلب ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق يطاول "هانتر بايدن" نجل نائب الرئيس السابق "جو بايدن" الذي يعتبر المرشّح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي ومواجهة ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020.

وكان "هانتر بايدن" عضواً في مجلس إدارة مجموعة غاز أوكرانية حين كان والده نائباً للرئيس باراك أوباما.

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