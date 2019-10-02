الديمقراطيون يهددون بإجبار البيت الابيض على تقديم وثائق تتصل بقضية ترامب وزيلينسكي

هدد الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي المكلفون بالتحقيق في اطار آلية لعزل الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء بإجبار البيت الأبيض على أن يزودهم بالوثائق الضرورية المتصلة بالقضية الاوكرانية.

وقال الرؤساء الديمقراطيون للجان الشؤون الخارجية والاستخبارات والإشراف على عمل السلطة التنفيذية في بيان إن "ازدراء البيت الابيض الصارخ بطلبات عدة لتقديم الوثائق طوعا (...) لا يترك لنا خيارا سوى توجيه إنذار" الجمعة للحصول على هذه الوثائق.

وكان عميل في الاستخبارات قد تقدّم بشكوى بشأن مكالمة هاتفية جرت في 25 تموز/يوليو بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي".

ودفعت هذه الشكوى بالديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 أيلول/سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته، وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتّهام رسمي للرئيس وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.

وخلال المكالمة الهاتفية طلب ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق يطاول "هانتر بايدن" نجل نائب الرئيس السابق "جو بايدن" الذي يعتبر المرشّح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي ومواجهة ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020.

وكان "هانتر بايدن" عضواً في مجلس إدارة مجموعة غاز أوكرانية حين كان والده نائباً للرئيس باراك أوباما.

للمزيد على يورونيوز:

بالفيديو: ماذا قالت النجمة أنجلينا جولي بشأن إجراءات عزل ترامب؟

ترامب: ما يحدث ليس عملية عزل بل انقلاب للاستيلاء على سلطة الشعب الأميركي