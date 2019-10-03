مقتل 4 من ضباط شرطة في عملية طعن بسكين داخل المقر الرئيسي للشرطة بباريس

هاجم رجل مسلح بسكين ضباط شرطة في المركز الرئيسي للشرطة في باريس، الخميس، متسببا في مقتل 4 من عناصر الشرطة إحداهم إمرأة، وإصابة آخرين بجروح أثناء الهجوم.

وتم القضاء على المهاجم داخل المركز القريب من "نوتردام" بعدما أطلق شرطي النار عليه.

فيما قال متحدث باسم الشرطة أن المهاجم هو عون إداري يشتغل بالمقر منذ 20 سنة، ولكن لحد الآن لا تعرف دوافع قيامه بهذا الهجوم.

ورفض أمين اتحاد نقابات الشرطة لويك ترافيرس التحدث عن فرضية أن تكون الحادثة "هجوما إراهبيا" إلى غاية إجراء التحقيق ومعرفة ملابسات القضية.

ورغم الإجراءات الأمنية المشددة داخل المقرات الأمنية والتي بها أجهزة الكشف عن المعادن، إلا أن مستشارا أمنيا للشرطة الفرنسية تحدث عن قيام المهاجم بحمل سكين مصنوع من مادة السيراميك ولا التي لا يمكن الكشف عنها من خلال هذه الأجهزة.

وتنقل وزير الداخلية كريستوف كاستانير إلى موقع الحادث للوقوف على الوضع، وكإجراء أمني تم غلق محطة ميترو الأنفاق "سيتي" للخط الرابع القريبة من مكان وقوع الحادث.

وشهدت المناطق القريبة من المركز انتشارا مكثفا لرجال الأمن مع إغلاق كل المداخل المؤدية إليها وتطويق المكان، كما قامت الشرطة بإخلاء عدد من الشوارع القريبة.

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