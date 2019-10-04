جامعة غازي عنتاب التركية تعلن افتتاح ثلاث كليات في الشمال السوري

بعد نحو أربعة أشهر من إعلان أولي عن نية جامعة غازي عنتاب التركية افتتاح كليات في سوريا يعلن عن هذه الخطوة اليوم الجمعة 4 تشرين الأول/ أكتوبر في الجريدة الرسمية الصادرة في العاصمة أنقرة.

وفي التفاصيل ستفتتح جامعة غازي عنتاب ثلاث كليات في ثلاث بلدات شمال سوريا، حيث ستشهد بلدة اعزار افتتاح كلية للعلوم الإسلامية، وكلية تربية وتعليم في عفرين، وكلية للاقتصاد العلوم الإدارية في الباب.

البلدات الثلاث تقع في شمال غرب سوريا، مدينة حلب وغرب نهر الفرات وهي المناطق التي شهدت عمليتي "درع الفرات وغصن الزيتون" العسكريتين التركيتين واسعتي النطاق ضد القوات الكردية وتنظيم الدولة الإسلامية في محاولة لإبعادهم عن الحدود.

يذكر أن جامعة غازي عنتاب سبق وافتتحت مدرسة مهنية في بلدة جرابلس الحدودية السورية كذلك، وهي ليست الجامعة التركية الوحيدة التي تتخذ هذه الخطوة فقد قامت كذلك جامعة حران الحكومية بالتوصل إلى اتفاق مع المجلس المحلي لمدينة الباب لافتتاح فرع لها في المدينة يشمل كليات تغطي اختصاصات علمية وأدبية عدة.

للمزيد على يورونيوز:

إردوغان يلوح بتدخل عسكري تركي وشيك في شمال سوريا

سوريون يعيشون في أطمة قرب الحدود.. وحلم اللجوء إلى تركيا

مصرع سبعة أتراك في غرق قارب للمهاجرين في اليونان

وقامت تركيا في السابق ببناء المستشفيات والمدارس المستعادة والعاملين المدربين في شمال غرب سوريا، وتقول تقارير لوسائل إعلام تركية إنها تخطط لبناء منطقة صناعية في المنطقة لتوفير فرص عمل لـ 7000 شخص.

اتفقت أنقرة وواشنطن من قبل على تشكيل منطقة آمنة على طول الحدود شرق الفرات ، حيث تتمركز القوات الأمريكية أيضًا. لكن الرئيس رجب طيب أردوغان قال إن تركيا ليس لديها خيار سوى التصرف بمفردها هناك بالنظر إلى عدم إحراز تقدم في المحادثات مع الولايات المتحدة.

وتقول تركيا إنها ترغب بتأمين إقامة ما يصل إلى مليوني لاجئ سوري في منطقة آمنة تصر على إقامتها على طول الحدود، وفي الأسبوع الماضي نشرت محطة البث TRT Haber الحكومية تفاصيل خطط أنقرة لمشروع بناء بقيمة 151 مليار ليرة (27 مليار دولار) لإيواء ما يصل إلى مليون شخص.