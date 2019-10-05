ماكرون يشن هجوما على غوغل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إن غوغل لا يمكنها "تجاهل" القانون في بلاده ويتعين على الشركة دفع مبالغ لوسائل الإعلام بعد قرار المجموعة الأميركية تطبيق قواعد جديدة.

وتابع خلال احتفال بالذكرى المئوية لصحيفة "لا مونتاني" المحلية في كليرمون فيران "نحن بصدد تطبيق القانون" عبر فرض حقوق النشر على منصات الإنترنت و"اي شركة حتى لو كانت كبيرة جدا، لا يمكنها تجاهل ذلك عندما تقرر العمل في فرنسا".

ووجه انتقادا الى "الموقف الذي اتخذته غوغل في ألمانيا أولا ثم في فرنسا وفحواه ان توجيهاتكم لطيفة جدا، قد تكون قوانينكم رائعة ولكننا نرفض، وبشكل أكثر تحديدا ستوافقون على حرية استخدامنا محتوياتكم وإلا فلن تكونوا مرجعا بالنسبة الينا".

وتابع ماكرون "يجب القول إن رغبة المشغل اليوم ليست في ان يدفع للصحف، او الدفع للصحافيين، كما ينص القانون، وكما تلحظ التعليمات الأوروبية، والا فانه سيتم القضاء عليهم".

وقد أعلنت غوغل في 25 ايلول/سبتمبر أنها لا تنوي دفع مبالغ للصحافة رغم بدء سريان قانون حقوق الطبع والنشر الأوروبي في 24 تشرين الاول/أكتوبر، وينص على "حقوق المؤلف" لصالح ناشري الصحف ووكالات الأنباء مثل فرانس برس.

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