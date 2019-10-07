عشرة قتلى على الأقل في هجوم على حافلة في شرق أفغانستان

قتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب 27 آخرون الاثنين بانفجار قنبلة في حافلة تقل مجندين في الجيش في جلال أباد في شرق أفغانستان، حسبما أفاد مسؤول وكالة فرانس برس.

وقال الناطق باسم حاكم ولاية ننغرهار عطا الله خوجياني إنّ القنبلة وضعت على دراجة بخارية وتم تفجيرها حين مرت الحافلة.

وأكّد "مقتل عشرة أشخاص بينهم طفل وأصيب 27 في هذا الحادث". ولم يتبين على الفور عدد المجندين الجرحى او ما اذا كان تم احتسابهم كمدنيين.

وأكّد نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية حصيلة القتلى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الاعتداء الدامي، لكنّ جلال أباد تشهد باستمرار اعتداءات ترتكبها حركة طالبان و تنظيم الدولة الإسلامية.

ويأتي الهجوم في الذكرى الثامنة عشر لبدء الحرب في أفغانستان، حين شنّت الطائرات الأميركية ضربات جويّة كاسحة ردا على اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

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