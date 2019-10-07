تعرف على تطورات إصابة نجم ليفربول محمد صلاح

أفادت تقارير صحافية إنكليزية الإثنين أن النجم المصري لليفربول محمد صلاح يعاني من "إلتواء" غير خطر في الكاحل الأيسر، من دون تحديد فترة غيابه عن صفوف ناديه متصدر ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم.

وتعرض صلاح للإصابة في أواخر مباراة فريقه ضد ليستر سيتي السبت ضمن المرحلة الثامنة، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر المضيف 2-1 بفضل ركلة جزاء نفذها بنجاح زميله جيمس ميلنر في الوقت بدل عن ضائع.

وأتت إصابة المهاجم الدولي المصري جراء عرقلة قاسية من الإنكليزي حمزة تشودري، نال الأخير على إثرها بطاقة صفراء، وأثارت احتجاج مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب الذي اعتبر أن الخطأ كان "خطرا".

وبينما لم يحدد ليفربول رسميا حتى الآن طبيعة إصابة أفضل لاعب في الدوري الممتاز لموسم 2017-2018 وهدافه في الموسمين الماضيين، نقلت صحيفة "ليفربول إيكو" أنها عبارة عن "إلتواء في الكاحل".

وأضافت "في حين لم يحدد بعد أي جدول زمني لعودته، يبدي ليفربول تفاؤله بأن صلاح لا يعاني من ضرر طويل الأمد".

وبعد فترة التوقف الدولية، يحل ليفربول ضيفا على غريمه في شمال إنكلترا مانشستر يونايتد ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الممتاز في 20 تشرين الأول/أكتوبر. ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 24 نقطة من ثمانية انتصارات في ثماني مباريات، بينما يعاني "الشياطين الحمر" من النتائج السيئة، وآخرها الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد الأحد بنتيجة صفر-1، ما جعلهم في المركز 12 في الترتيب برصيد تسع نقاط فقط.

وأوضحت صحيفة "ليفربول إيكو" أن النادي لم يحدد حتى الآن ما اذا كان صلاح سيشارك في تلك المباراة أم لا "لأنه ما زال من المبكر في مرحلة التعافي اتخاذ الفريق الطبي لليفربول قرارا" بهذا الشأن.

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