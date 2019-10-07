السعودية تعمل على رفع السودان من قائمة الإرهاب

نشرت وزارة الخارجية السعودية تغريدة يوم الأحد، مفادها أن الرياض تعمل على رفع السودان من قائمة الدول "الراعية" للإرهاب. كما صرحت الوزارة نيتها إقامة "عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة" ودعم السودان في المحافل الدولية.

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع في الرياض بين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، وذلك في أول زيارة خارجية مشتركة للمسؤولين السودانيين منذ تكوين هياكل الحكومة الانتقالية في أغسطس (آب) الماضي.

قائمة الدول الداعمة للإرهاب

تم إضافة السودان في القائمة الأمريكية للدول "الراعية للإرهاب" بسبب مزاعم اتهمت الرئيس السوداني السابق، عمر البشير بدعم جهات إرهابية عام 1993.

علما بأن وجود السودان على هذه القائمة يجعله غير مؤهل للحصول على تمويل خارجي من البنك الدولي كما قد يخفف من أعباء الديون التي يعاني منها هذا البلد، ويأمل حمدوك بأن هذا الرفع سيفتح أبواب الاستثمار الأجنبي.

جدير بالذكر بأنه سبق للسعودية والإمارات الإعلان عن تقديم مساعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار للسودان بشكل ودائع في البنك المركزي السوداني بعد أن أسفرت شهور من الاحتجاجات على عزل البشير.

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