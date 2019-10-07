شاهد: أشهر ملاهي فرنسا "مولان روج" يحتفل بذكراه 130

تحت الأضواء الساطعة وعلى وقع الموسيقى الصاخبة والمشاهد الراقصة، جرى في باريس إحياء الذكرى 130 لإنشاء ملهى "مولان روج" في العاصمة الفرنسية.

وبدأت الاحتفالات في الملهى المطعم بعرض صور خالدة لصاحبها هنري دو تولوز لوتريك، وكان الملهى افتتح سنة 1889 كقاعة للرقص قبل أن يتحول لاحقا إلى فضاء عروض غنائية وفكاهية وترفيهية.

ويعرف ملهى مولان روج براقصاته الشهيرات اللاتي عرفن النجاح الباهر، باعتبارهن علامة تجارية للفضاء خلال ما يعرف "بالزمن الجميل"، وهي الفترة الممتدة منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى بداية الحرب العالمية الأولى، والتي اشتهرت بالتقدم التكنولوجي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وتقدم مولان روج اليوم مطعما وعروضا فرجوية متنوعة، يتدفق عليها السائحون للتمتع بذكرى اشعاع الملهى.

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