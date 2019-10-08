شاهد: شرطة هونغ كونغ تفرق المحتجين بالغاز المسيل للدموع

أطلقت شرطة مكافحة الشغب في هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع لتفرقة المحتجين خارج محطة مترو برينس إدوارد يوم الإثنين 7 أكتوبر/ تشرين الأول في منطقة مونغ كوك، وهي مركز للمظاهرات ضد السلطة الصينية المركزية منذ عدة أشهر. في وقت سابق من اليوم، وجَهت إلى متظاهِرين اثنين تهمة انتهاك الحظر الجديد الذي فرضته هونغ كونغ على ارتداء الأقنعة في التجمعات، وهي خطوة من المحتمل أن تضيف إلى رد الفعل العكسي الذي ألقى بالأراضي الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي إلى أزمة أكثر عمقاً. وأدى حظر القناع إلى تأجيج المزيد من الغضب، مع مظاهرات حاشدة وعنف واسع النطاق خلال الأيام الثلاثة الماضية.