طالبت رئاسة الشؤون الدينية التركية، من أئمة المساجد في جميع أنحاء البلاد تلاوة يوم غد الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول سورة الفتح من أجل نجاح عملية "نبع السلام" التي بدأتها القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري (معارضون مدعومون من أنقرة) ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الدول الغربية وتعتبرها أنقرة "إرهابية".

وفي بيان أصدرته، قال رئيس الشؤون الدينية علي أرباش، سوف يتم تلاوة هذه السورة من قبل 81 مفتي في المقاطعة والمواطنين عقب صلاة الفجر.

لم تكن هذه الخطوة الأولى من نوعها، إذ شهدت المساجد التركية في كانون الثاني من العام 2018 اقدام المواطنين على قراءة السورة نفسها من القرآن الكريم للدعاء بالنصر للجيش التركي في عملية "غصن الزيتون" التي شنتها تركيا بمشاركة الجيش السوري الحر(المدعوم من قبلها) ضد وحدات حماية الشعب الكردية بمدينة عفرين السورية الحدودية.

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