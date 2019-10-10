آخر تطورات اليوم الثاني من عمليّة "نبع السلام" العكسرية التركية في شمال سوريا

بدأت تركيا بعد ظهر الأربعاء هجوماً واسعاً على مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، في خطوة تلت حصول أنقرة على ما يبدو أنّه ضوء أخضر من واشنطن التي سحبت قوّاتها من نقاط حدودية. وبعد مواقف أمريكيّة متناقضة إزاء الهجوم، اعتبر الرئيس دونالد ترامب الأربعاء العملية التركية "فكرة سيّئة". وقال إنّ واشنطن "لا توافق على هذا الهجوم" بعد سلسلة انتقادات اتّهمته بالتخلّي عن المقاتلين الأكراد الذين شكّلوا شريكاً رئيسياً لبلاده في دحر تنظيم الدولة الإسلامية.

وبعد أيّام من حشد تركيا قوّاتها وفصائل سوريّة موالية لها قرب الحدود، أعلن الرئيس رجب طيّب إردوغان الأربعاء عبر تويتر أنّ "القوّات المسلّحة التركية والجيش الوطني السوري باشرا عمليّة "نبع السلام" في شمال سوريا".

وبدأ الهجوم التركي بغارات جوّية محدودة استهدفت بلدة رأس العين ومحيطها، قبل أن يطال قصف مدفعي مدناً وقرى عدّة على طول الشريط الحدودي، في المنطقة التي تأمل أنقرة إقامة "منطقة آمنة" فيها تُعيد إليها اللاجئين السوريين لديها.

من جهتها، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية الخميس تصديها لمحاولات القوات التركية التوغل في مناطق سيطرتها في شمال سوريا، غداة بدء أنقرة عملية واسعة ضدها تخللها قصف عنيف استهدف مدنا وقرى عدة. وأعلنت أنقرة بدورها أن عمليتها العسكرية البرية والجوية "مستمرة بنجاح"، وتمكنت من السيطرة على أهداف معينة لم تحددها.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتابع عملية عمليّة "نبع السلام" رويترز

الخميس 10 أكتوبر/ تشرين الثاني 2019

إردوغان

هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس بفتح أبواب أوروبا أمام ملايين اللاجئين ردا على الانتقادات الأوروبية للهجوم التركي الجاري حاليا في شمال شرق سوريا.

وقال إردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة "أيها الاتحاد الأوروبي، تذكر: أقولها مرة جديدة، إذا حاولتم تقديم عمليتنا على انها اجتياح، فسنفتح الأبواب ونرسل لكم 3,6 مليون مهاجر".

فرنسا

أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي وكالة فرانس برس أن وزارة الخارجية استدعت الخميس سفير تركيا إثر العملية العسكرية التركية التي بدأت الاربعاء في شمال سوريا.

وقال المصدر نفسه إنه "تم استدعاء السفير التركي بعيد الظهر" الى وزارة الخارجية الفرنسية.

قوات سوريا الديمقراطية تعلن تصديها لمحاولة توغل بري للجيش التركي

قالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان الخميس "تصدت قواتنا لمحاولة توغل بري لجيش الاحتلال التركي في محور تل حلف وعلوك" قرب بلدة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي، كما "أفشلت محاولات التسلل من محور تل أبيض التي رافقها قصف عشوائي". وكانت قوات سوريا الديموقراطية أعلنت ليلاً أنها تصدت لأول محاولة توغل تركية في منطقة ومدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي.

قوات سوريا الديمقراطية تصد هجوم كبير من محوري كري سبي / تل ابيض و تل حلف بالقرب من مدينة سري كانيه / رأس العين و الاشتباكات قوية جارية الان pic.twitter.com/fIOqTvCRnc — مرصد الرقة و شرق الفرات (@Marsad_Alrqqa) October 10, 2019

وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "فشل" الهجوم البري للقوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، في منطقتي تل أبيض ورأس العين منذ ليل الأربعاء. إلا أن وزارة الدفاع التركية قالت في بيان إن العملية العسكرية "براً وجواً كانت ناجحة خلال الليل، وسيطرنا على أهداف حددناها"، من دون أن تضيف أي تفاصيل عن ما هي تلك الأهداف ومواقعها. وشددت أن "العملية مستمرة وفق الخطة بنجاح".

بومبيو ينفي إعطاء الضوء الأخضر لتركيا

نفى وزيرالخارجية الأمريكية مايك بومبيو إعطاء واشنطن تركيا "الضوء الأخضر" لتنفيذ تدخلها العسكري في شمال سوريا. وقال بومبو إن واشنطن لم تمنح أنقرة "ضوءًا أخضر" لشن هجوم عسكري على سوريا. وتابع مسؤول الدبلوماسية الأمريكية في مقابلة مع قناة "بي بي إس"، "هذا غير صحيح" ، لكنه لم يوضح أكثر وإكتفى بالقول إن تركيا لديها "مخاوف أمنية مشروعة"، مشيرا إلى "لديهم تهديدات ارهابية في مناطق الجنوبية، لقد عملنا للتأكد من أننا فعلنا ما بوسعنا لمنع هذا التهديد الإرهابي من استهداف الأتراك في تركيا،مع محاولة تحقيق ما هو في صالح أمريكا".

أكراد سوريا يقولون إن القصف التركي طال سجناً يضم عناصر تنظيم الدولة الاسلامية

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية الخميس أن القصف التركي طال سجناً يضم مقاتلين أجانب في تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة القامشلي في شمال شرق البلاد.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان "قام النظام التركي مساء أمس الأربعاء ومع بدء حملته العسكرية المسعورة ضد مناطق شمال وشرق سوريا، باستهداف جزء من سجن جركين في قامشلو"، من دون أن تحدد الأضرار التي طالته.

وأوضحت أن السجن "يحتوي بداخله أخطر المجرمين من أكثر من 60 جنسية، مارسوا أثناء تواجدهم ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي شتى أنواع الإجرام والإرهاب"، معتبرة استهدافهم "محاولة واضحة لمساعدتهم على الهرب".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره أن القصف المدفعي التركي وقع بالقرب من السجن.

وحذر الأكراد أن "الاعتداءات على السجون التي تحوي عناصر داعش الارهابيين ستؤدي الى كارثة قد لا يستطيع العالم تحمل تبعاتها في وقت لاحق".

موسكو تريد حوارا بين تركيا وسوريا حول الأكراد

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس أن بلاده ترغب بحصول محادثات بين تركيا والسلطات السورية حول الأكراد المستهدفين منذ أمس بهجوم تركي في شمال سوريا.

وقال لافروف خلال زيارة الى تركمانستان "سندافع من الآن فصاعدا عن ضرورة إقامة حوار بين تركيا وسوريا".

الصين تدعو الى احترام سيادة سوريا

دعت الصين الخميس الى احترام سيادة سوريا وذلك غداة شن تركيا هجوما على شمال سوريا بداعي مكافحة المسلحين الأكراد السوريين.

وقال جينغ شوانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية إن "الصين تعتقد دائما أنه يتعين احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، والحفاظ عليها".

وأضاف أنه على المجتمع الدولي "أن يتفادى دائما المزيد من عوامل تعقيد الوضع".

الليرة التركية ثابتة بعد أن شنت تركيا هجومها على سوريا

بقيت الليرة التركية ثابتة مقارنة الدولار في وقت مبكر الخميس بعد أن شنت القوات التركية عملية عسكرية برية ضد الميليشيات الكردية في شمال شرق سوريا . وبلغ سعر صرف الليرة ما بين 5.8671 و5.8716 مقابل الدولار الواحد.

إيران تدعو الى "وقف فوري" للهجوم التركي في سوريا

دعت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها الخميس، تركيا إلى وقف عملياتها العسكرية في سوريا بشكل عاجل وخروج القوات التركية من الأراضي السورية. وقالت الوزارة إنه "مع إدراكنا للمخاوف الأمنية التركية، ندعو تركيا إلى إيقاف عملياتها العسكرية في سوريا بشكل عاجل، وسحب جميع قواتها العسكرية من الأراضي السورية".

#BREAKING Iran calls for 'immediate halt' to Turkish Syria offensive pic.twitter.com/dVAT9YQaaK — AFP news agency (@AFP) October 10, 2019

أستراليا قلقة بشأن العملية التركية وعودة داعش

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الخميس إنه كان على اتصال بالحكومتين التركية والأمريكية خلال الليل واعترف بالقلق بشأن الوضع في سوريا بعد تنفيذ أنقرة عمليتها العسكرية. وقال موريسون "نحن قلقون للغاية بشأن ما قد يعنيه هذا بالنسبة للشعب الكردي." وأضاف "نحن قلقون كذلك بشأن ما يمكن أن يعنيه هذا لاحتمال عودة داعش".

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار مساء الأربعاء إن العمليات العسكرية التركية "ستستهدف فقط مخابئ الإرهابيين وملاجئهم وأسلحتهم"، لافتاً إلى أنّ "المدنيّين الأبرياء ... وكذلك الأصدقاء وعناصر الدول الحليفة في منطقة العمليات لن يتعرّضوا للأذى".

مقاتلان من تنظيم الدولة الإسلامية كانا معتقلين لدى الأكراد في عهدة الأميركيين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة عى موقع "تويتر" في وقت مبكر الخميس أن مسلحين بارزين في تنظيم الدولة الإسلامية كانا في مجموعة تطلق على نفسها اسم "البيتلز"، أصبحا الآن في عهدة الأمريكيين ونُقلا إلى خارج سوريا بعد أن كانا معتقلين لدى الأكراد. وكتب ترامب "في حال فقد الأكراد أو تركيا السيطرة، استبقت الولايات المتحدة الأمر بنقل اثنين من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية على صلة بعمليات قطع رؤوس في سوريا ومعروفين باسم "البيتلز" إلى خارج البلاد، إلى مكان آمن تسيطر عليه الولايات المتحدة". وأوضح ترامب أن الرجلين "هما الأسوأ بين الأسوأ" بين المقاتلين.

In case the Kurds or Turkey lose control, the United States has already taken the 2 ISIS militants tied to beheadings in Syria, known as the Beetles, out of that country and into a secure location controlled by the U.S. They are the worst of the worst! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019

وكان المقاتلان عضوين في مجموعة من أربعة رجال جميعهم بريطانيون قامت بخطف وتعذيب أجانب بينهم صحافيون في أوج قوة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

مسؤولون عسكريون أمريكيون سابقون يتهمون ترامب ب"التخلي" عن الأكراد

اتهم القائد السابق للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال جوزف فوتيل الرئيس الأمريكي بالتخلي عن حلفاء يشكلون القسم الأكبر من قوات سوريا الديموقراطية التي كان دور حاسم في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وكتب الجنرال الذي تقاعد هذا العام "سياسة التخلي هذه قد تقضي على معركة دامت خمس سنوات ضد تنظيم الدولة الإسلامية وستضر فعليا بمصداقية الأمريكيين في كل المعارك المقبلة التي سنحتاج فيها إلى حلفاء أقوياء".

وذكر في مجلة "ذي أتلانتيك" بأن "قوات سوريا الديموقراطية حررت عشرات آلاف الكيلومترات المربعة وملايين الأشخاص من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية. وخلال هذه المعارك خسرت 11 ألفا من مقاتليها". وأشار الى مقتل ستة جنود وموظفين مدنيين أمريكيين اثنين في هذه المعركة.

منظمة العفو الدولية تحذر من استهداف المدنيين

وحذّرت منظمة العفو الدولية الأربعاء أطراف النزاع من استهداف المدنيين. وقالت مديرة بحوث الشرق الأوسط لين معلوف إنّ "تركيا ملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي أن تتّخذ كلّ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيّين وضمان وصول المساعدات الإنسانيّة".

تركيا تعتقل صحافيا بسبب انتقاده العملية العسكرية في سوريا

اعتقلت السلطات التركية رئيس موقع اخباري تابع للمعارضة الخميس في إطار حملة قمع ضد منتقدي العملية العسكرية التي تشنها أنقرة في شمال سوريا، بحسب مدير الموقع. وذكرت وكالة الاناضول الرسمية للأنباء أنه تم اعتقال هاكان ديمير رئيس موقع "بيرغون" اليساري بعد اتهامه ب"تحريض الشعب على الكراهية والعداوة" بسبب رسالة بعث بها على تويتر. وواجه الموقع انتقادات شديدة على الانترنت بعد أن ذكر أن مدنيين قتلوا في غارات تركية على مواقع للأكراد في سوريا الأربعاء، وهو ما نفته الحكومة.

وذكرت الشرطة أنها فتحت 78 قضية ضد أفراد بسبب نشرهم "دعاية اعلامية" ضد العملية.

الجامعة العربية تعقد السبت اجتماعا طارئا بشأن الهجوم التركي على سوريا

أعلنت جامعة الدول العربيّة الأربعاء أنّها ستعقد السّبت اجتماعاً طارئاً للبحث في الهجوم التُركي على القوّات الكرديّة في شمال سوريا. وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربيّة حسام زكي في بيان، إنّه تقرَّر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجيّة العرب السّبت 12 تشرين الأوّل/أكتوبر الحالي، بناء على طلب مصر، وذلك "لبحث العدوان التُركي على الأراضي السوريّة".

الأردن يدين "العدوان" التركي على سوريا ويطالب بوقفه فورا

طالب الأردن ليلة الأربعاء إلى الخميس بوقف الهجوم التركي على مناطق الأكراد في شمال شرق سوريا فورا، معبرا عن ادانته لكل "عدوان" يهدد وحدة سوريا. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تغريدة على تويتر "نطالب تركيا بوقف هجومها على سوريا فورا ونرفض أي انتقاص من سيادة سوريا وندين كل عدوان يهدد وحدتها".

وأضاف أن "حل الأزمة السورية سياسيا بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وحقوق مواطنيها ويخلصها من الإرهاب وخطره، هو سبيل تحقيق الأمن لسوريا وجوارها".

نطالب #تركيا وقف هجومها على #سوريا فورا وحل جميع القضايا عبر الحوار فِي إطار القانون الدولي. نرفض أي انتقاص من سيادة سوريا وندين كل عدوان يهدد وحدتها. نؤكد أن حل الأزمة سياسيا بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وحقوق مواطنيها ويخلصها من الإرهاب وخطره هو سبيل تحقيق الأمن لسوريا وجوارها — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) October 9, 2019

وهذا ثالث هجوم تشنّه تركيا مع فصائل سورية موالية لها في شمال سوريا، بعد هجوم أوّل في العام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدّة، وثان عام 2018 سيطرت على أثره على منطقة عفرين في شمال سوريا.

وتُعتبر أنقرة الوحدات الكردية "إرهابية"، وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها على أراضيها منذ عقود.