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مصر

وفاة المخرج التونسي شوقي الماجري عن عمر ناهز 58 عامًا

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بقلم:  رشيد سعيد قرني 
المخرج التونسي شوقي الماجري
المخرج التونسي شوقي الماجري -
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فيسبوك/ شوقي الماجري
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توفي الخميس المخرج التونسي شوقي الماجري في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز 58 عامًا إثر إصابته بجلطة قلبية حادة، وفقًا لمصادر قريبة منه ومن عائلته.

وُلد شوقي الماجري في الفاتح نوفمبر/ تشرين الثاني 1961 في منطقة باب سويقة في تونس، ودرس المرحلة الابتدائية بمدرسة "نهج المشنقة" ثم انتقل في الثانوية إلى مدرسة "المعهد الصادقي".

في العام 1994، انتقل لدراسة الإخراج في بولندا، وحصل على درجة الماجستير من المعهد الوطني للسينما والمسرح والتلفزيون‏ في وودج. كان شوقي الماجري من أكثر المخرجين ذكاءً في العالم العربي وأخرج عدة مسلسلات سورية وعربية ودولية ناجحة.

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بدأ الماجري مشواره الفني في الإخراج، بإخراج الأفلام القصيرة من بينها "البريد" و"رائحة الإسلام"، ثم إختص في إخراج المسلسلات مثل "حلاوة الروح" و"أبناء الرشيد" و"تاج من شوك" و"الأرواح المجاهدة" و"عمر الخيام" واسمهان" الذي يروي حياة المطربة السورية اسمهان. المسلسل فاز بجائزة "أدونيا" عام 2008 في فئة "أفضل إخراج".

وتحصل في العام 2007 على جائزة إيمي أوارد في فئة عن فئة أفضل مسلسل أجنبي بمسلسل "الاجتياح" الذي صور معاناة الشعب الفلسطيني خلال اجتياح الضفة الغربية ومجزرة جنين سنة 2002. وشارك في هذا المسلسل عدة ممثلين سوريين وفلسطينيين وأردنيين أمثال عباس النوري وصبا مبارك ومنذر رياحنة ونادرة عمران وحسين نخله وانطوانيت نجيب وإياد نصار.

كان شوقي الماجري متزوجا من الممثلة الأردنية صبا مبارك.