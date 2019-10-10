آبل تسحب تطبيقا مثيرا للجدل في هونغ كونغ بعد تحذير صيني

سحبت "آبل" الخميس تطبيقا للنقل داخل المدن يسمح لسكان هونغ كونغ بتحديد مواقع رجال الشرطة على خارطة، حسبما أعلن مطور التطبيق، وذلك بعدما اتهمت إحدى وسائل الإعلام الصينية المجموعة الأمريكية بمساعدة الحركة المطالبة بالديموقراطية عن طريقه. ونقل مطورو تطبيق "هونغكونغماب.لايف" في بيان، عن "آبل" قولها إن "تطبيقكم استخدم بطرق تعرض إنفاذ القانون وسكان هونغ كونغ للخطر".

وكانت إحدى وسائل الإعلام الصينية كتبت أن هذا التطبيق "يساعد بشكل واضح مثيري الشغب".

App Store remove our App about half an hour ago, here is statement provided by Apple:



We created the App Store to be a safe and trusted place to discover apps. We have learned that your app has been used in ways that endanger law enforcement and residents in Hong Kong.



The… — HKmap.live 全港抗爭即時地圖 (@hkmaplive) October 10, 2019

وتشهد هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة الواقعة في جنوب الصين، منذ أربعة أشهر احتجاجات وتحركات شبه يومية، تطورت في الأيام الأخيرة إلى مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين راديكاليين، وترافقت مع أعمال تخريب واسعة النطاق.

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وكتبت صحيفة "تشاينا ديلي" الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني الأربعاء "لا أحد يريد جر +آبل+ إلى الاضطرابات في هونغ كونغ. لكن الناس محقون عندما يعتقدون أن آبل تخلط بين الأعمال والسياسية وحتى الأعمال غير القانونية".

وأضافت الصحيفة الصينية أنه "على أبل أن تفكر في عواقب قرارها المتهور وغير الحكيم".