شاهد: "المابوتشي" يطالبون بالمزيد من الحقوق في تشيلي

خرج مئات "المابوتشي"، وهم السكان الأصليون في تشيلي، للتظاهر في شوارع العاصمة سانتياغو ومطالبة الحكومة بمنحهم المزيد من الحقوق. وارتدي المتظاهرون من رجال ونساء وأطفال ملابس ملونة، يرتديها عادة "المابوتشي" ولوحوا بأعلام ولافتات كتب عليها "أوقفوا العنف ضدّ الأطفال المابوتشي".

وساند عدد من المواطنين "المابوتشي" في مظاهرتهم حيث أكدت فيفيانا فارغاس أنها شاركت في المسيرة لدعم السكان الأصليين في نضالهم من أجل المياه حيث يؤجج الجفاف الشديد في أجزاء من البلاد الخلافات بين السكان بسبب التوزيع غير العادل للمياه.

وتخللت المظاهرة أعمال عنف في بعض أجزاء العاصمة التشيلية بعد أن ألقى المتظاهرون قنابل باتجاه الشرطة التي ردت بقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وكثيرة هي الخلافات بين زعماء "المابوتشي" والحكومة التشيلية والتي يعود تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشر، عندما هزم الجيش التشيلي نهائيا "المابوتشي"، المعروفين بقسوتهم ومقاومتهم للمستوطنين الإسبان وغيرهم من المستوطنين الأوروبيين.

وشملت القضايا الشائكة تاريخيا ملكية أراضي الأجداد في منطقة أراوكانيا الجنوبية، والاعتراف القانوني بلغة وثقافة المابوتشي، والتمييز الذي يقول قادتهم إنه يتخلل جميع جوانب الحياة.