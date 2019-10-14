شاهد: انجلترا وفرنسا تحاكيان التاريخ من خلال معركة هاستينغز

بعد مرور قرابة ألف عام على معركة هاستينغز، قامت قوات إنجليزية وفرنسية بعملية محاكاة للمعركة الشهيرة حيث اشتبك "أعداء الأمس"، وارتدى المشاركون نفس الملابس التي كان يرتديها المقاتلون في الأزمنة الغابرة وحملوا السيوف والفؤوس والأقواس والنبال والرماح.

وتمّ تنظيم محاكاة معركة هاستينغز في بلدة باتل في شرق ساسكس. وتعد المعركة الشهيرة التي وقعت في العام 1066 نصرا حاسما للنورمان في حملتهم لغزو إنجلترا. وقد دارت المعركة بين الجيش النورماندي بقيادة وليام الفاتح والجيش الإنجليزي بقيادة هارولد جادوينسون عند تل سينلاك على بعد ما يقرب من عشرة كيلومترات شمال غرب هستينكش.

وأكدت ديانا إيفانز، التي أشرفت على تنظيم فعاليات تظاهرة "اللغة الإنجليزية للتراث"، أن عملية المحاكاة قد تم إعدادها خلال التظاهرة لكي يتسنى للزوار والمشاركين بمشاهدة شكل ونمط الحياة في العام 1066.