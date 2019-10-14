"مشكلة بطاطا" بين بوغوتا وبروكسل

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، الإثنين، نيته مقاضاة كولومبيا في منظمة التجارة العالمية بشأن التعرفة التي فرضتها على قطع البطاطا المجمّدة المستوردة من دول التكتّل.

وكانت كولومبيا فرضت العام الماضي ضرائب إضافية لمكافحة إغراق الأسواق المحلية بالبطاطا المجمدة القادمة من بلجيكا وهولندا وألمانيا، بدعوى أن الاتحاد الأوروبي يبيع قطع البطاطا بثمن يقلّ عن التكلفة الحقيقية للإنتاج، ما من شأنه أن يضرّ بمصالح مزارعي البطاطا الكولومبيين.

وقالت مسؤولة التجارة في الاتحاد الأوروبي، سيسيليا مالمستروم، إن "كافّة الأدلة تشير إلى أن هذا (الإجراء الكولومبي) غير مبرر"، مضيفة أنّها أوعزت لمفوضية التجارة في التكتّل البدء بمشارورات في منظمة التجارة العالمية ضد كولومبيا.

وقال مالمستروم إن الاتحاد الأوروبي حاول حل القضية من خلال المحادثات مع حكومة كولومبيا، مضيفة أنها لم تتلق "استجابة مرضية ولهذا السبب قررنا اتخاذ هذه الخطوة لحماية صناعتنا".

والجدير بالذكر أن كولومبيا هي الدولة الثالثة، بعد جنوب أفريقيا والبرازيل، التي تعلن فرض ضرائب على مستورداتها من قطع البطاطا الأوروبية المجمّدة، وعلى وجه الخصوص ألمانيا وبلجيكا، ويشار إلى أن الأخيرة تصدّر نحو 90 بالمائة من مجمل إنتاجها من البطاطا.

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