حلقتنا العاشرة من برنامج "سلسلة الفضاء" مع مراسلنا لوكا بارميتانو ليست عن تجارب فيزيائية تقليدية أو أخرى متعلقة بانعدام الجاذبية وإنما تجربة جديدة يعيشها رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية تتعلق بتبادل الخبرات الثقافية.. ومشاركة الطعام.

مع وصول رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية الأسبوع الماضي وبعد الالتحام الناجح بين مركبة سويوز التي كانت تقله مع محطة الفضاء، انضم أول رائد فضاء من الإمارات العربية المتحدة إلى الطاقم حاملا معه بعضا من المأكولات الإماراتية الشهية.

ويرحب رواد الفضاء بكل إضافة إلى مطبخ المحطة الذي عادة ما يشتمل على أطعمة من مختلف أنحاء العالم، والآن للمرة الأولى، يوجد طعام من الشرق الأوسط. وانضم تسعة رواد فضاء إلى مائدة واحدة للمشاركة في تناول الطعام الإماراتي. وهو ما عبر عنه رائد الفضاء أندرو مورغان بأنه "تبادل ثقافي رائع من شأنه توطيد علاقات الصداقة بين أعضاء الطاقم".

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