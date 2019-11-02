حاكم دبي محمد بن راشد يؤكد أن مستقبل القوة يتجه نحو الصين ويجب التعلم منها

أكد حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم أن الصين هي مكان القوة والمستقبل، وأن العلاقة بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة تبشر بفصل جديد من التنمية. كما تطرق بن راشد خلال مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بكين وأبوظبي لمشاركة الإمارات في معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE) المقرر في الفترة ما بين 5 و10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بمدينة شنغاي في الصين.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء:

"رأيت تطور الصين الكبير والسريع في كل من مجال البناء الحضري والحكم وأعتقد أنه يجب أن نتعلم من تجربة الصين. قبل ستة عشر عامًا، تطرقت إلى هذا الموضوع خلال محاضرة ألقيتها في جامعة الخليج العربي في مملكة البحرين وقلت حينها إن القوة والمستقبل يتجهان إلى الشرق، وكنت أقصد الصين. الرئيس الصيني أعاد بعث طريق الحرير وكانت الإمارات أول دولة تساند هذا المشروع.

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وحول مشاركة الإمارات في معرض الصين الدولي للاستيراد، قال وزير الدفاع الإماراتي وحاكم دبي "إن معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE)، يمثل فرصة عظيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، واصفا الحدث بالرائع وأن العديد من الشركات الإماراتية ستشارك فيه بهدف التعلم من التتجرية الصينية".

جناح دولة الإمارات في معرض الصين الدولي للاستيراد 2019 معرض الصين الدولي للاستيراد CIIE

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات العربية والصين إلى 213.4 مليار درهم خلال العام 2018، وذلك وفق تقديرات رسمية أولية أعدتها وزارة الاقتصاد، ورشحت نفس الأرقام إرتفاع هذا الرقم ليبلغ مستوى 257.6 مليار درهم بحلول العام 2020.

وصنفت وام الإمارات كثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم، حيث تستحوذ الدولة على 23 في المائة من حجم التجارة العربية مع الصين، وأن نحو 60 في المائة من التجارة الصينية، يعاد تصديرها عبر موانئ الإمارات لأكثر من 400 مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.