أنقذت سفينة "أوشن فايكينغ" 176 مهاجراً من البحر المتوسط على مدى يومين، السبت 12 تشرين الأول/ أكتوبر والأحد 13 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأظهرت لقطات صورها عاملون على متن السفينة خطوات عملية الإنقاذ، وتوجه مراكب الإنقاذ نحو القوارب المطاطية المكتظة بالمهاجرين.

وتمكنت طواقم الإنقاذ من إيجاد مهاجرين على بعد 80 كيلومتراً من السواحل الليبية بالقرب من حقل نفطي، وإنقاذ 74 مهاجراً بينهم ستة أطفال، في عملية أولى في حين تمكنت من إنقاذ نحو 120 مهاجراً، بينهم 12 امرأة وتسعة أطفال، كانوا على بعد 65 كيلومتراً من السواحل الليبية خلال العملية الثانية.

السفينة التي تديرها المنظمتان الفرنسيتان أطباء بلا حدود "Médecins Sans Frontières (MSF)" وإس أو إس المتوسط "SOS Méditerranée"، ليس من الواضح بعد أين ستكون وجهتها النهائية وأين ستنزل الركاب من على متنها.

حالياً توجد السفينة على مقربة من شواطئ جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

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