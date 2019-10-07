فيديو: غرق 13 مهاجرة قبالة سواحل لامبيدوزا الإيطالية

لقي 13 مهاجراً حتفهم، اليوم الاثنين، إثر غرق زورق يحمل عشرات المهاجرين قبالة ساحل جزيرة لامبيدوزا جنوبي صقلية الإيطالية.

وأوضح مصدر إيطالي أن كل الجثث تعود لنساء وبينهن حوامل، كما نقل بعض الشهود أنه قد يكون هناك ثمانية أطفال وعدد آخر من النساء الحوامل بين المفقودين. كما تم إنقاذ 22 شخصا ونقلهم الى مرفأ لامبيدوزا في صقلية مؤكداً على أن عمليات البحث عن ناجين إنطلقت مباشرة بعد تلقي بلاغ في ساعة متأخرة من مساء الأحد أن زورقاً يحمل نحو 50 شخصاً يواجه مشكلات في عرض البحر.

وحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فإن الزورق أبحر إنطلاقاً من تونس وكان يحمل على متنه مهاجرين تونسيين ومن غرب أفريقيا.

وأوضحت قوات حرس السواحل الإيطالية في بيان أصدرته اليوم أن سفنا تابعة لها وأخرى لشرطة الجمارك وصلت إلى الزورق الذي انقلب وسط أمواج متلاطمة على بعد نحو ستة أميال بحرية من ساحل لامبيدوزا، مضيفةً أنه تم انتشال تسع جثث.

وقال تشارلي ياكسلي المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يسلِّطُ هذا الحادث الضوء مرة أخرى على ضرورة اتخاذ تحرك عاجل للتصدي للوضع في البحر المتوسط.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن أكثر من ألف مهاجر لقوا حتفهم في البحر المتوسط هذا العام وحده"، ومعظم الضحايا "كانوا في الطريق من ليبيا إلى أوروبا".

وذكرت وزارة الداخلية الإيطالية أن نحو 7939 مهاجرا وصلوا إلى البلاد عبر البحر هذا العام، بانخفاض بلغت نسبته 63 في المائة مقارنة مع المدّة ذاتها من العام 2018 وبانخفاض نسبته 93 في المائة عن معدّلات العام 2017.

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