شاهد: محاكمة نازي يبلغ من العمر 93 عاما متهم بقتل 5280 في الحرب العالمية

شهدت مدينة هامبورغ الألمانية، الخميس، محاكمة حارس سابق في معسكر اعتقال يبلغ من العمر 93 عامًا، متهم بمشاركته في قتل وتصفية 5230 شخصًا، في محاكمة تعد إحدى آخر الملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب النازية.

وقال ممثلو الادعاء إن برونو دي، الذي لا يمكن الإفصاح عن اسمه لأسباب قانونية، كان عنصرا في القوات التي أشرفت على أبراج المراقبة في معسكر الاعتقال "شتوتوف" بالقرب من مدينة غدانسك في بولندا.

وكان "برونو دي" يبلغ من العمر قرابة 18 عاما عند ارتكابه هذه الجرائم خلال الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، وبالتالي أقيمت محاكمته في "محكمة الشباب".

وسُجل موت عشرات الآلاف من الناس معظمهم من اليهود، في المعتقل خلال سنوات خدمة "برونو دي" الستة، وتم قتل الكثيرين في غرفة الغاز بالمعتقل فيما قضى آخرون بسبب الجوع والمرض.

ولم تشهد المحاكمة تواجداً كبيراً لأحفاد الناجين الذين كان متوقعا أن تعج بهم القاعة.

وذكر ممثلو الادعاء أن الحراس كان لهم صلة بجرائم القتل من خلال منع السجناء من الهرب من المخيم الذي تم تحريره في عام 1945.

ونقلت وكالة رويترز عن إذاعة "إن دي أر" المحلية أن هناك حوالي 29 قضية مفتوحة في ألمانيا ضد أشخاص متهمين بالتورط في محرقة الهولوكوست، حيث قتل النظام النازي في عهد أدولف هتلر أكثر من 6 ملايين يهودي.