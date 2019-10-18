شاهد: أحد معجبي ليدي غاغا يحملها.. وقد تكون ندمت على ذلك!

سقطت نجمة البوب الأمريكية الشهيرة ليدي غاغا من على خشبة المسرح هي وأحد المعجبين بها، في آخر أيام عرضها في لاس فيغاس بأمريكا. وبعد أن قامت الليدي غاغا بدعوة أحد المعجبين، ويدعى جاك، لينضم إليها على خشبة المسرح، قفزت بين ذراعيه بحماسة قبل أن يفقد الشاب توازنه ليتنهي الأمر بسقوطهما معاً بشكل عنيف من على خشبة المسرح.

الليدي غاغا أخذت الأمر بروح رياضية كما وصفت ما حدث ملعقة بطرافة على الحادثة بقولها: "إنه لأمر مدهش، وقعنا في أحضان بعضنا البعض وكأننا جاك وروز من تيتانيك."

كما واست جاك الذي كانت متأثراً بما حدث وأخبرته ألّا يقلق فهي بخير وأن الشيء الوحيد الذي كانت تحتاجه هو بعض السلالم لتتمكن من العودة إلى المنصة.

واستأنفت ليدي غاغا الغناء بقوة على المسرح كأن شيئاً لم يكن.

وكان أحد الحضور قد غرّد إثر الحادثة قائلاً:" لقد اعتقدنا أنها ماتت."

وعبر معجبون عن قلقهم على صحتها خاصة وأنها أعلنت من قبل عن إصابتها بمتلازمة الألم العضلي الليفي المتفشي أو الفيبرومالغيا، وهي حالة مرضية تتميز بانتشار ألم مزمن في أماكن متعددة من الجسم مع استجابة شديدة ومؤلمة عند الضغط ويمكن أن تؤدي أيضاً إلى زيادة الحساسية للألم والتعب وتصلب العضلات ومشاكل في الذاكرة وصعوبات في النوم.

ويذكر أن الليدي غاغا كانت قد اضطرت لإلغاء جولة لألبومها Born This Way في عام 2013 بعد إصابتها بكسر.

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