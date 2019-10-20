إلغاء عشرات الرحلات بمطارات ألمانية بسبب إضراب طواقم أربع شركات بينها لوفتهانزا

شاركت الطواقم الجوية لدى أربع شركات طيران متفرعة من لوفتهانزا الأحد في إضراب ليوم ما تسبب بإلغاء عشرات الرحلات في مطارات ألمانية في إطار معركة للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل.

والإضراب الذي دعت له نقابة الطواقم الجوية، كان من المقرر أن يستمر من الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي حتى الساعة 11:00 قبل الظهر (03:00 - 09:00 ت غ)، لكن خلافا متفاقما مع مدراء لوفتهانزا أجبر النقابة على تمديد الإضراب حتى منتصف الليل.

والإضراب الذي شاركت فيها يورو وينغز وجيرمان وينغز وصان اكسبرس وسيتي لاين، تسبب بإلغاء 12 رحلة مغادرة على الأقل في مطار هامبورغ، وحوالى 10 رحلات في ميونيخ وحوالى 15 في برلين-تيغيل، وفق وكالة الأنباء الألمانية د.ب.أ.

وأفاد مطار فرانكفورت، الأكثر ازدحاما في ألمانيا، عن "العديد" من الإلغاءات وكذلك في مطاري دوسلدورف وكولونيا-بون.

وقالت نقابة الطواقم الجوية في بيان إنها دعت إلى الإضراب بعد أن أبلغت مجموعة لوفتهانزا الموظفين إن الإضراب "غير قانوني ويعرض وظائفكم للخطر".

وقالت النقابة "هذا ليس خطأ فحسب، بل يؤشر إلى الدرجة التالية من التهديدات ضد الزملاء في الطواقم الجوية" وأضافت "هذا السلوك يجب أن يتوقف".

وكانت النقابة قد الغت خطة لانضمام موظفي لوفتهانزا إلى الإضراب التحذيري الأحد بعد أن عرضت الشركة بشكل مفاجئ زيادة على الراتب بنسبة 2 بالمئة لمضيفي الطيران لديها.

أ ف ب

لكن مطالب أخرى مثل تحسين ظروف العمل لم تتم تلبيتها بعد، ولم تستبعد النقابة مزيدا من التحرك، فيما من المقرر إجراء جولة جديدة من المحادثات لدى الشركات الخمس الإثنين.

ويعتقد مسؤولون في مجموعة لوفتهانزا إن النقابة ربما لم يعد لديها الحق القانوني للتحدث باسم العمال وطعنت في وضعها أمام المحكمة.

والخلافات الداخلية لدى الاتحاد كلفته أعضاء ودعما بين الطواقم الجوية، انتقل بعضهم إلى هيئات تمثيلية أخرى.