يشارك مؤيدون لولي عهد إيران المنفي رضا بهلوي في تظاهرة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في مدينة ميونيخ.
No Comment

فيديو. أكثر من 200 ألف في ميونيخ يتظاهرون دعما لرضا بهلوي وتغيير النظام في إيران

آخر تحديث:

ألقى رضا بهلوي كلمة في مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث تظاهر بين 200.000 و250.000 شخص مطالبين بتغيير النظام في إيران وحثوا قادة العالم على تشديد الضغط عبر العقوبات والتدخل.

تحولت ألمانيا يوم السبت إلى مركز لتجمع المعارضة الإيرانية، حيث احتشد أكثر من 200.000 شخص في ميونيخ دعما لرضا بهلوي. وسار الحشد رافعا أعلام إيران ما قبل عام 1979 التي تحمل شعار الأسد والشمس، ودق المتظاهرون الطبول ورددوا شعارات مثل "تغيير، تغيير، تغيير النظام"، بينما كان قادة عالميون يجتمعون على مقربة في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأكدت شرطة ميونيخ حجم المشاركة القياسي، الذي تجاوز بكثير التوقعات الأولية، وبلغ ضعف تقديرات المنظمين التي تحدثت عن 100.000 مشارك.

وألقى رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران والمقيم في المنفى منذ أكثر من أربعة عقود، كلمته على هامش المؤتمر من خلال مؤتمر صحفي ولقاء مفتوح، معتبرا هذه المسيرات "نداء عالميا للتحرك" من أجل إيصال أصوات الداخل الإيراني في ظل القمع الدموي، وقطع الإنترنت، والاحتجاجات الاقتصادية التي اندلعت أواخر كانون الأول/ديسمبر.

وسافر بعض المتظاهرين من مختلف أنحاء أوروبا، من بينها سويسرا، للمشاركة والتحدث باسم من تم إسكاتهم داخل البلاد. وسعى المنظمون من مجموعات مثل "The Munich Circle" إلى إبقاء التركيز الدولي مسلطا على إيران، داعين إلى تشديد الضغوط عبر العقوبات، ووقف أي مفاوضات، ودعم انتقال ديمقراطي للسلطة.

